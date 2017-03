Dierbare Beemster koe mag weer voorspellen

Foto Ella Tilgenkamp Harry Heeman met koe Sijtje. ,,Ze heeft een bijzondere gave, ze kan uitslagen voorspellen.’’

MIDDENBEEMSTER - Als het aan melkveehouder Harry Heeman uit Middenbeemster ligt, kan Maurice de Hond wel inpakken met zijn peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn koe Sijtje voorspelt al jaren belangrijke gebeurtenissen en is ook nu weer van stal gehaald.

Door Debbie de Vries - 9-3-2017, 16:55 (Update 9-3-2017, 16:55)

Het begon tijdens het WK voetbal in 2014. Heeman: ,,Je had daarvoor natuurlijk octopus Paul met zijn voorspellingen. Na zijn overlijden dacht ik: ’Sijtje is een slimme koe, die kan dat misschien ook’. Ze bleek inderdaad een voorspellende gave te hebben.’’

Bij iedere...