Purmerendse oud-wethouder Vincent Nijenhuis overleden

Foto Ella Tilgenkamp Vincent Nijenhuis (1951-2017) Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Eigenlijk leefde hij al een paar jaar in blessuretijd. Nadat Vincent Nijenhuis eerder de strijd tegen kanker gewonnen leek te hebben, kreeg de ziekte in 2016 toch weer vat op hem. Uitzaaiingen in longen, lever en botten, kreeg voormalig wethouder, onderwijzer, historicus en bovenal Purmerender Nijenhuis in juli te horen. Woensdag 8 maart overleed hij.

Door Robert Jan van der Woud - 9-3-2017, 14:41 (Update 9-3-2017, 15:30)

Vincent Nijenhuis (16 september 1951), kind uit een katholiek nest, telg van een bestuurdersdynastie en een vrijwilligersgeslacht. Hij begon zijn carrière in 1975 als leraar in het basisonderwijs. Na elf jaar werd hij benoemd als directeur van achtereenvolgens de Paulusschool en de Jozefschool. Een functie die hij vanaf 1994 combineerde met het raadslidmaatschap namens het CDA. Dat was een logische stap: ook zijn vader Jos Nijenhuis was actief in de gemeentepolitiek, als raadslid en als wethouder.

Enkele jaren daarvoor al haalde hij zijn bul aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vincent Nijenhuis studeerde er geschiedenis, en schreef in 1991 zijn doctoraalscriptie over de patriottentijd in Nederland, eind achttiende eeuw.

Eind jaren 90 verruilde Nijenhuis het basisonderwijs voor het Jan van Egmond College, waar hij geschiedenis en maatschappijleer doceerde. Maar de onderwijsman kreeg in 2002 de kans om wethouder te worden, en die greep hij met beide handen aan. Die positie bekleedde hij vijf jaar, toen hij om gezondheidsredenen zijn ambt moest neerleggen.

Na zijn afscheid als wethouder werd hij voorzitter van de Raad van Advies van liefdadigheidsinstelling Caritas. Ook bekleedde hij het voorzitterschap van voetbalvereniging Purmersteijn. De gemeente Purmerend benoemde hem tot stadshistoricus. ,,Als je de drang hebt om iets te betekenen voor de samenleving, komen er allerlei zaken op je pad’’, zegt hij over zijn onverwoestbare inzet.

Wonderen

Aan dat werk kwam abrupt een eind toen in 2013 slokdarmkanker werd vastgesteld. Hij ging de strijd met de ziekte aan op een voor Nijenhuis kenmerkende wijze. Realistisch, maar positief. ,,Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist’’, zei hij daar in 2016 over. Hij benutte zijn confrontatie met de gevreesde ziekte om er meer bekendheid aan te geven. In Purmerend werd hij in 2016 ambassadeur voor kankerpatiënten toen hij voorzitter werd van inloophuis Wij Allemaal.

Zijn inzet bleef niet onopgemerkt. Nijenhuis werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau, ontving de Caritasspeld, kreeg de Gouden Erespeld van Purmerend en werd onderscheiden met de jaarprijs van de Vereniging Historisch Purmerend.

Ondertussen zette hij zich aan het schrijven van wat zijn meesterwerk zou moeten worden: een boek over het Sint Ursulaklooster dat ooit op de Koemarkt in Purmerend stond. Het boek stond in de zomer van 1016 gedegen in de steigers toen Nijenhuis bericht kreeg dat zijn ziekte was teruggekeerd, in een vorm die niet meer te behandelen was.

Vincent gebruikte de tijd die hem nog restte om met zijn familie en gezin door te brengen. Het boek droeg hij over aan co-auteur Coen Goudriaan en de Hilversumse historische uitgeverij Verloren. ,,Het zal waarschijnlijk verschijnen met een kruisje achter mijn naam’’, zei hij begin augustus.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!