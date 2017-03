Oplichter ’voor KiKa’ langs de deur met gestolen collectebus

PURMEREND - Een 49-jarige man uit Purmerend is woensdagmiddag opgepakt in zijn woonplaats. Hij was aan het collecteren met een gestolen collectebus en beweerde geld in te zamelen voor KiKa.

De politie werd rond 16.00 uur getipt over een man die voor KiKa aan het collecteren was op het Damplein in Purmerend. Bij controle bleek echter dat de collectebus op 6 maart was gestolen bij een boekenwinkel en dat de verzegeling verbroken was.

De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hier is hij inmiddels in verzekering gesteld. De collectebus werd in beslag genomen.