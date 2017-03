’Knipperlicht boven zebrapad in Edam werkt goed’ [video]

EDAM - De gemeente Edam-Volendam is goed te spreken over het plaatsen van ledverlichting boven een zebrapad aan de Oosthuizerweg in Edam. ,,Deze manier van het beveiligen van een oversteek is geëvalueerd en blijkt goed te werken’’, reageert het college van b & w op vragen van Volendam 80.

Door Jacco van Oostveen - 9-3-2017, 11:59 (Update 9-3-2017, 13:25)

Boven het zebrapad, ter hoogte van Thomas Café, is ongeveer een half jaar geleden een bord geplaatst met daarop lichtjes die beginnen te knipperen zodra iemand die wil oversteken een knop indrukt. Het...