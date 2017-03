Films: dat is waar het Filmhuis Purmerend om draait

Foto Ella Tilgenkamp Ron Schümaker: ,,Wij willen een intiem filmhuis blijven.”

Vroeger, toen was het anders. Toen moest je als vrijwilliger bij het filmhuis de celluloidfilm zelf monteren: de aanloopstroken aan de afloopstroken plakken. Er was weinig leuker dan naast de projector zitten pielen om de film op tijd af te krijgen. Nu hoeft dat niet meer, maar leuk is het nog steeds.

Door Suzanne Jekel - 8-3-2017, 17:19 (Update 8-3-2017, 17:20)

Althans, dat vindt Ron Schümaker, de huidige voorzitter van het Filmhuis in Purmerend. En hoewel film enorm is veranderd in het digitale tijdperk, is het afspelen ervan nog steeds mensenwerk.

Schümaker...