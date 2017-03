Kindervrijmarkt meest duurzame evenement van Purmerend

PURMEREND - Evenementen zijn belangrijk voor de binding van de stad, vindt burgemeester Don Bijl van de gemeente Purmerend. Maar helemáál mooi is het als de organisatoren hun evenementen zo veel mogelijk verduurzamen. Woensdagmiddag werd voor het eerst de ’Duurzaamheidsprijs evenementen 2016’ uitgereikt in het stadhuis.

Van de tien inzendingen vielen er drie in de prijzen. Het Clusius College kreeg een eervolle vermelding en neemt 150 euro mee naar huis voor het organiseren van de Clusius Green Run: een sponsorloop bedacht en georganiseerd door leerlingen met als doel de schoolkantine duurzamer te maken.

De aanmoedigingsprijs - bestaande uit 300 euro - ging naar basisschool De Roos voor de organisatie van een eindejaarsafsluiting voor omwonenden. Leerlingen verkochten onder meer zelfgemaakte kunstwerkjes van wegwerpartikelen en zamelden lege flessen in waarmee van de opbrengst cadeautjes werden gekocht voor vluchtelingen in Purmerend.

De winnaar, wijkkerngroep Purmer-Zuid, wint 1500 euro voor de Kindervrijmarkt op Bevrijdingsdag in wijkpark De Driegang. ,,Een hele verrassing voor ons, we zijn vereerd’’, reageert lid Erik Goldsteen. Op de Kindervrijmarkt worden kinderen gestimuleerd speelgoed te ruilen en om niet verkocht speelgoed naar een recyclepunt te brengen. Het eten en drinken wordt verstrekt in afbreekbare producten. ,,Het evenement bestaat vijftien jaar en het afval dat nadien achterblijft is gedaald van 100 kubieke meter naar twintig’’, zegt Goldsteen trots.