Tientallen lachgaspatronen op bij Weidevenne gedumpt

Foto handhaving Purmerend De vele patronen.

PURMEREND - De handhavers van de gemeente Purmerend treffen regelmatig lege lachgaspatronen aan, maar de vondst van afgelopen weekend bij station Weidevenne was wel erg groot.

Door Redactie Dagblad Waterland - 8-3-2017, 15:22 (Update 8-3-2017, 15:22)

Daar lagen tientallen patronen op de grond, melden handhavers. De gemeente hoopt dat het geen nieuwe trend is. ,,De afgelopen twee jaren zien wij regelmatig lege patronen op straat, maar dan gaat het om een handjevol. Niet eerder zagen we er zoveel’’, aldus woordvoerder Monique van Oosten. Bijna wekelijks worden er lege patronen gevonden.

Lachgas is populair onder jongeren. Het gas, dat bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor slagroombussen, is niet voor menselijke consumptie maar wordt regelmatig recreatief gebruikt en is legaal te krijgen. Ballonnen worden met het gas gevuld en zo wordt het ingeademd. Door het in te ademen, krijgen de gebruikers een tijdelijke roes.

Volgens onderzoekers zijn de echte risico’s van lachgas nog niet bekend. Het kan verslavend zijn, ook kunnen gebruikers flauwvallen of zich angstig voelen.