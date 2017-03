Verdachte ’deed beetje mans’ in Purmerend

HAARLEM/PURMEREND - Alcohol is volgens justitie en de reclassering de kern van de problematiek van de 20-jarige S. uit Nijmegen. Hij moest voorkomen bij de rechtbank in Haarlem voor een reeks feiten in Purmerend waarvan hij het grootste deel onder invloed pleegde.

Door Joost Verhagen - 8-3-2017, 14:38 (Update 8-3-2017, 14:38)

Zo zou hij op 6 maart 2015 voor een jeugdhonk in Purmerend met een slagersmes hebben gezwaaid, terwijl hij riep dat hij zijn ex dood zou steken. Zelf ontkende hij dit feit. „Ik zwaaide wel met een mes, maar ik bedreigde haar echt niet. Ik was een beetje mans aan het doen.”

Op 7 maart een jaar later sloeg hij in een winkelcentrum twee medewerkers van een supermarkt met een ruitentikker. Naar eigen zeggen deed S. dit omdat hij zag hoe een 14-jarig vriendje van zijn broer omver werd geduwd. Ook worden hem een diefstal, een vernieling en wapenbezit verweten.

De rechtbank doet 21 maart uitspraak.