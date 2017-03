Genoeg interesse voor banenproject FC Volendam

VOLENDAM - De eerste vijf deelnemers voor het project ’Supporters voor Supporters’ van FC Volendam en MEE zijn aangemeld. Doel van het project is mensen met een wajong- of participatiewet-uitkering aan een baan of opleiding helpen.

Door Jacco van Oostveen - 8-3-2017, 12:22 (Update 8-3-2017, 12:22)

Deelnemers doen zes maanden lang, twee dagen per week werkervaring op bij een werkgever die lid is van de businessclub van FC Volendam of van de IBEV (Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam). Daarnaast krijgen zij één dag per twee weken training in het stadion, onder meer op...