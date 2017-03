Extreem geweld na afloop kermis Volendam

ALKMAAR/VOLENDAM - „Ik weet achteraf niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik ben helemaal niet zo agressief.” Dat zei de 25-jarige Roy van B. uit Volendam deze week bij de rechtbank in Alkmaar waar hij terechtstond voor ernstig geweld op 4 september vorig jaar in zijn dorp. Het geweld gebeurde na afloop van de kermis in Volendam.

Door Frits Verhagen - 8-3-2017, 13:18 (Update 8-3-2017, 13:34)

De verdachte zei zich nauwelijks meer iets van het incident te kunnen herinneren. Hij had voorafgaand een halve fles Coebergh gedronken en op de kermis...