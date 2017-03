Verdachte in grote drugszaak Purmerend voorlopig vrij

ALKMAAR/PURMEREND - Eén van de vier verdachten die eind november werden opgepakt na een grote drugsvangst op een bedrijventerrein in Purmerend is deze week door de rechtbank in Alkmaar vrijgelaten. Volgens de rechters behoort de 24-jarige Roy V. uit Amsterdam niet tot de harde kern van de drugsorganisatie.

Door Frits Verhagen - 8-3-2017, 10:50 (Update 8-3-2017, 10:50)

Bij de politieactie op 24 november aan de Volume op bedrijventerrein Baanstee-Oost werd 60 kilo cocaïne, 190 kilo MDMA-kristallen en en 60 liter methamfetamineolie (crystal meth) in beslag genomen. Van de MDMA-kristallen kunnen 2 miljoen xtc-pillen worden gemaakt. Justitie denkt dat de drugs voor Engeland bestemd waren.

Er werden in totaal vijf verdachten opgepakt: mannen tussen de 24 en 67 jaar oud uit onder meer Amsterdam, Rotterdam en Zwijndrecht. Van deze groep is een verdachte al eerder vrijgelaten. De andere vier zaten deze week voor het eerst voor de rechter. De strafzaak kon niet inhoudelijk worden behandeld, omdat het onderzoek nog niet helemaal klaar is. Het proces wordt 1 juni vermoedelijk wel inhoudelijk behandeld.