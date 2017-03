The King klinkt uit 120 kelen in Monnickendam

Foto Ella Tilgenkamp

MONNICKENDAM - Een megakoor van zo’n 120 zangers en zangeressen was gisteravond voor het eerst bijeen in de Rooms-katholieke kerk in Monnickendam om The King of Rock ’n Roll te herdenken.

Door Johan Moes - 7-3-2017, 21:54 (Update 7-3-2017, 21:54)

Althans, om te repeteren voor een groot concert ter gelegenheid van de veertigste sterfdag van Elvis Presley. Die is op 16 augustus, maar omdat die dag midden in de zomervakantie valt, wordt een maand eerder, op 14 juli, een concert gegeven door het Elvis Projectkoor Monnickendam 2017, in samenwerking met de Happy Flower Singers onder leiding van Gerarda Bloem.