Brusselmans reikt prijzen uit in Purmerend

Foto Ella Tilgenkamp Winnaar van de schrijfwedstrijd Maria Bösenel (tweede van links) met rechts naast haar schrijver Herman Brusselmans. Links nummer drie Vincent Huijing en geheel rechts nummer twee Laura Overdijk.

PURMEREND - Of hij zelf ooit aan een schrijfwedstrijd had meegedaan, vroeg juryvoorzitter Eva Kelder dinsdagavond in de foyer van De Purmaryn aan Herman Brusselmans. ,,Jazeker’’, antwoordde de Vlaamse schrijver. ,,Ooit werd ik veertiende bij een schrijfwedstrijd in Roemenië.’’

Door Jacco van Oostveen - 7-3-2017, 22:14 (Update 7-3-2017, 22:14)

Maar, voegde de absurdistische schrijver er direct aan toe, dat had een reden: ,,Dat kwam omdat ik toen de Roemeense taal nog niet zo goed beheerste.’’

Schrijfster Kelder had hemel en aarde moeten bewegen om de excentrieke Vlaming zover te krijgen om de prijsuitreiking van de schrijfwedstrijd ’Saint Amour’ te willen doen, maar uiteindelijk stond hij er toch. Brusselmans, die later op de avond in het theater zou optreden, gaf de deelnemers van de wedstrijd zelfs nog wat tips mee: ,,Blijf schrijven en lezen, alleen zo leer je het.’’

Maria Bösenel uit Neck had niet verwacht dat haar verhaal ’Als het is wat het is’ als winnaar uit de bus zou komen. ,,Dit nodig zeker uit om vaker verhalen te gaan schrijven’’, zegt ze. De winnares won twee kaarten voor de voorstelling van Brusselmans, een diner voor twee en een schrijfworkshop met Eva Kelder. Ook de nummers twee en drie gaan met Kelder aan de slag.