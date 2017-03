Eigen Haard dekt asbestbron zolders Landsmeer af

Asbestbesmetting wordt verwijderd.

LANDSMEER - De asbest afdekplaatjes op de vlieringen in Landsmeer die geen besmetting veroorzaken worden uit voorzorg afgedekt met een koker.

Door Annette Snaas - 7-3-2017, 20:04 (Update 7-3-2017, 20:04)

Dat meldt wooncorporatie Eigen Haard in een brief aan de bewoners van de Gorteslootbuurt. In 46 van de 120 huizen zijn op de zolders asbestvezels aangetroffen. De bron is een afdekplaatje van een rookkanaal dat beschadigd is geraakt. ,,De oorzaak van de beschadiging weten we niet’’, zegt woordvoerster Marieke Snel. De kapotte plaatjes worden verwijderd. De besmetting op de zolders wordt gesaneerd. Diverse bewoners raken daarbij spullen kwijt die vernietigd moeten worden.

Op 65 vlieringen zijn de plaatjes niet beschadigd. ,,Deze plaatjes dekken we af met een koker, zodat er tot aan de renovatie niet alsnog schade kan ontstaan.’’ Deze week maakt het saneringsbedrijf hiervoor afspraken met bewoners.

Raadslid Debby Mulder (LMD) wil weten waarom het asbest niet is verwijderd tijdens eerdere renovaties. Ze stelt morgen in de raadscommissie vragen over de asbestvondst. Ze wil van het college weten of er reden tot ongerustheid is over de gezondheid van de bewoners.