Redactie Dagblad Waterland in actiecaravan tegen voorgenomen ontslagen

Foto Ella Tilgenkamp Het mobiele redactiekantoor op de Koemarkt trok behoorlijk wat bekijks.

PURMEREND - Een oude caravan op een plein in de stad, is dat de toekomst van Dagblad Waterland? Sommige mensen schrikken als ze het mobiele redactie-onderkomen op de Koemarkt in Purmerend zien staan.

Door Robert Jan van der Woud - 7-3-2017, 17:24 (Update 7-3-2017, 19:51)

'Eerst de puzzel en daarna de rest'

Zo heet wordt de soep gelukkig niet gegeten. Al zijn de reorganisatieplannen die de directie van moederbedrijf TMG heeft aangekondigd, behoorlijk drastisch.

Een kwart van de 180 journalisten bij de regionale kranten van Holland Media Combinatie moet vertrekken als die plannen doorgaan, en ook een aantal redactiekantoren wordt dan gesloten. Lezers maken zich ongerust over de toekomst van ’hun’ Dagblad Waterland.

Joop van den Hoorn, boekhandelaar in ruste, leest de krant sinds zijn achtste. Liggend op de grond, vanwege het formaat. Later verkocht hij de krant in zijn boekenwinkel aan de Padjedijk. En nog steeds is hij trouw abonnee.

,,Vandaag stond er een verhaal in over grutto’s die bedreigd worden. Dan denk ik meteen aan het Beusebos, waar ruige dwergvleermuizen zitten. Mannetjes, die daar met hun baltsroep de vrouwtjes proberen te lokken als die in de herfst van het Oostzeegebied naar Frankrijk trekken. Als het Beusebos verdwijnt, haal je een stukje van hun route weg’’, zegt de actievoerder.

Niet missen

Raadslid Bert Meulenberg schuift even aan. Van hem mag het Beusebos wel plaatsmaken voor een hotel. ,,Maar er moet wel een park bij komen’’, is zijn overtuiging. Ook hij onderstreept het belang van regiojournalistiek. ,,Ik ben een krantenlezer, ik heb al twintig jaar een abonnement.’’

Bep Steijger is al ruim een halve eeuw ’lid’, en weet nog dat de voorloper van Dagblad Waterland drie maal per week verscheen. Sterker, ze bezorgde de krant.

,,In de Zuiderpolder en de Hazepolder. Sinds die tijd ben ik lid. Ik wil hem niet missen. Ik begin ’s morgens met de kruiswoordpuzzel en dan komt de rest van de krant.’’ Corrie Conijn-Koning uit Noordbeemster leest er zelfs twee: Dagblad Waterland en de Alkmaarsche Courant. ,,Ik ben al 59 jaar lid’’, zeg ze trots als ze haar hoofd om de hoek van de caravandeur steekt.

Er is wel kritiek. De hoogte van het abonnementsgeld. ,,En er staat te weinig regionaal nieuws in’’, moppert een passant. ,,Juist het regionieuws is voor ons van belang’’, vindt ook Hans Ulrich uit Purmerend. Maar hun abonnement opzeggen, daar piekeren de trouwe lezers niet over. ,,Je wilt toch geïnformeerd worden over wat er allemaal in jouw regio gebeurt.’’

