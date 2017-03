’Eerst de puzzel en daarna de rest’

Foto Ella Tilgenkamp Het mobiele redactiekantoor op de Koemarkt trok behoorlijk wat bekijks.

PURMEREND - Een oude caravan op een plein in de stad, is dat de toekomst van Dagblad Waterland? Sommige mensen schrikken als ze het mobiele redactie-onderkomen op de Koemarkt in Purmerend zien staan.

Door Robert Jan van der Woud - 7-3-2017, 17:24 (Update 7-3-2017, 17:24)

Zo heet wordt de soep gelukkig niet gegeten. Al zijn de reorganisatieplannen die de directie van moederbedrijf TMG heeft aangekondigd, behoorlijk drastisch. Een kwart van de 180 journalisten bij de regionale kranten van Holland Media Combinatie moet vertrekken als die plannen doorgaan, en ook een aantal redactiekantoren wordt dan...