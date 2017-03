Drukte van belang op plannenmarkt

PURMEREND - Hoogbouw langs de oever van de Where in Purmerend is een onderwerp dat leeft. Honderden mensen kwamen maandagavond af op een inloopavond van de gemeente. In het pand van garage Zijp, schuin tegenover het stadhuis, werden drie bouwplannen gepresenteerd.

Door Robert Jan van der Woud - 7-3-2017, 17:21 (Update 7-3-2017, 17:21)

Daaruit blijkt dat Purmerend de lucht in gaat. Het plan voor woningen op de locatie Brantjes – het parkeerterrein tegenover het stadhuis en de bedrijven aan de rand van de Where, onder meer Dierenartsenpraktijk Waterland en Bowling Purmerend – blijft wat...