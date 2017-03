OM: Purmerender importeerde alarmpistolen

HAARLEM/PURMEREND - Het openbaar ministerie (OM) wil dat Purmerender Kevin B.(24) een celstraf van drie jaar gaat uitzitten voor wapenhandel. Ook wil het OM de man plukken voor 14.250 euro, het bedrag dat hij met de handel zou hebben verdiend.

Door Jeannine Verhagen - 7-3-2017, 13:13 (Update 7-3-2017, 13:47)

Volgens het OM was B. importeur van alarmpistolen vanuit Bulgarije, die werden omgebouwd tot gevaarlijke vuurwapens. Inkoop een paar tientjes, verkoop honderden euro’s. „Een lucratieve handel”, vond officier van justitie Bos-van Hasselt. „Maar levensgevaarlijke wapens.” De Purmerender ontkent. „Het is onzin. Ik had er niets mee te maken.”

De Purmerender liet de wapens op diverse adressen in zijn woonplaats afleveren, stelt het OM.