Benefiet Pop in de Keyser afgeblazen

MIDDENBEEMSTER - Het benefietconcert Pop in de Keyser/The Very 80’s, dat zaterdag in de Beemster Keyserkerk gehouden zou worden, gaat niet door.

Door Jacco van Oostveen - 7-3-2017, 11:45 (Update 7-3-2017, 11:45)

Voor dit concert, waarvan de opbrengst ten gunste zou komen van het zomerse festival Muziek aan de Middenweg, bleek te weinig animo te zijn. ,,Wellicht een verkeerde avond met veel andere activiteiten in de omgeving, wij durfden het risico niet te nemen’’, aldus organisator Erika Nannings.