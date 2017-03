Man vrijgesproken van heling auto’s in Volendam

ALKMAAR/VOLENDAM - Een 20-jarige man uit IJmuiden is door de Alkmaarse politierechter vrijgesproken van heling van gestolen auto-onderdelen in Volendam. De rechter vond het bewijs te mager dat de IJmuidenaar heeft geweten dat hij met gestolen onderdelen van doen had.

Door Frits Verhagen - 7-3-2017, 10:40 (Update 7-3-2017, 10:40)

De IJmuidenaar werd 27 juli vorig jaar samen met een 35-jarige man uit Den Haag opgepakt nadat er in een loods in Volendam vijf gestolen auto’s en onderdelen waren gevonden. De politie had een anonieme tip gekregen dat er vooral ’s nachts...