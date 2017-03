Kind gewond bij aanrijding in Katwoude

Foto's: WFV Media / Sander Disselköter Bekijk Fotoserie

KATWOUDE - In Katwoude is vanmiddag een kind aangereden door een auto. Het slachtoffer is met diverse verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Door Internetredactie - 6-3-2017, 18:32 (Update 6-3-2017, 18:32)

Er was een traumahelikopter ter plaatse voor assistentie. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Naar de toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.