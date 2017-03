NHD-caravan gaat markt Purmerend op

PURMEREND - De redactie van Dagblad Waterland staat vandaag met een caravan op de weekmarkt in de binnenstad van Purmerend.

Door Redactie Waterland - 6-3-2017, 17:10 (Update 6-3-2017, 17:10)

Dat gebeurt als onderdeel van de actie #ditismijnkrant. Iedere belangstellende is van harte welkom om aan te kloppen bij de caravan van het Noordhollands Dagblad. Lezers kunnen er met een verslaggever in gesprek over de rol van de krant in de samenleving en om hun gevoel bij de krant te delen. Ook andere regionale HMC-dagbladen trekken deze week met een caravan hun regio in.