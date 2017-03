D66 wil inzamelen afval ook buitenshuis scheiden

PURMEREND - Afval zou niet alleen thuis, maar ook in het openbaar gescheiden moeten worden. De Purmerendse fractie van D66 is benieuwd wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Raadslid Paul van Meekeren heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Door Robert Jan van der Woud - 6-3-2017, 17:02 (Update 6-3-2017, 17:02)

Aanleiding van zijn vragen zijn de groene prullenbakken die in Rotterdam zijn te vinden. Die hebben een prima effect op het tegengaan van zwerfafval, blijkt uit onderzoek. In de groengekleurde bakken belandt ruim anderhalf zo veel vuil als in de standaard grijze afvalbakken...