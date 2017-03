Rietveldhuis in Ilpendam verkocht

ILPENDAM - Het Rietveldhuis in Ilpendam is onder voorbehoud verkocht. Het karakteristieke pand, ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, stond anderhalf jaar te koop voor ruim 1,1 miljoen euro.

De villa staat sinds 1959 aan de Monnickendammerrijweg in Ilpendam. Het huis is destijds in opdracht van chirurg Van den Doel ontworpen door Gerrit Rietveld (1888-1964), een aanhanger van kunststroming De Stijl. Rietveld rekende de bungalow tot zijn beste ontwerpen.

,,Ik heb een huis gebouwd in een stuk polderland. Het is een goed huis, open naar de zon en uitnodigend naar de wegzijde’’, zei Rietveld er destijds zelf over. Tot voor kort werd het huis bewoond door Jo Polak, de weduwe van oud-burgemeester van Amsterdam Wim Polak (1924-1999). In 2013 werd de villa aangewezen als rijksmonument.

De vierkanten en rechthoeken, kenmerkend voor De Stijl, zijn overal in het huis terug te vinden. Opvallend zijn de verschillende hoogtes van de kamers. En de deuren, die allemaal een ander formaat hebben. Hoe belangrijker de kamer, hoe groter de deur.