Het dramatische leven van schilder Georg Hering

Foto Ella Tilgenkamp Wim Keizer (links) en Kees de Boer bezig met de inrichting van de nieuwe tentoonstelling in het Volendams Museum.

VOLENDAM - De nieuwe expositie ’Volendam, kunstenaarsdorp en 135 jaar Art Hotel Spaander’ in het Volendams Museum wordt zaterdag geopend door twee kleindochters van Georg Hering. De Duitse kunstschilder (1884-1936) woonde vele jaren in Volendam en raakte daar ongewild betrokken bij een familiedrama.

Door Jacco van Oostveen - 6-3-2017, 14:00 (Update 6-3-2017, 14:07)

Hering is één van de vele internationale kunstenaars die eind achttiende- en begin negentiende-eeuw neerstrijken in Volendam en vaak voor langere tijd verblijven in Hotel Spaander, De Duitser, die in 1910 in het dorp arriveert, wordt bekend door zijn...