Hard werken en jezelf zijn 25 jaar kracht NKT Purmerend

Foto Ella Tilgenkamp De grootste kracht van de jubileumshow ligt in het groepswerk.

PURMEREND - ,,Het is een sekte: als je er eenmaal bij zit, laten ze je nooooooit meer gaan. De oprichtster heeft er een huis in Frankrijk van kunnen kopen, heb ik gehoord - een grote villa! En altijd krijgen dezelfde mensen een hoofdrol.’’

Door Faralda Houyhuijsen - 6-3-2017, 0:43 (Update 6-3-2017, 0:43)

,,Of je ouders moeten flink betalen, dan hoor je er ineens ook bij.’’ Het typetje Riet, een oude chagrijnige dame in een ziekenhuisbed zegt dit over de NKT Theaterschool. Het is kenmerkend voor het NKT: een beetje cynisme, zelfspot...