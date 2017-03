Waterlanders meest honkvast in de provincie

PURMEREND - De inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland zijn de meest honkvaste Noord-Hollanders. Dat blijkt uit onderzoek door de provincie voor een nieuwe toekomstvisie voor Noord-Holland.

Door Robert Jan van der Woudr.van.der.woud@hollandmediacombinatie.nl - 5-3-2017, 23:23 (Update 5-3-2017, 23:23)

Deelnemers aan het publieksonderzoek in de regio’s Waterland en Zaanstreek wonen gemiddeld sinds 1971 in Noord-Holland. Dat is langer dan inwoners van andere regio’s in de provincie. Zo zijn mensen die momenteel in Amsterdam wonen een stuk minder gehecht aan de eigen provincie. Desondanks verwacht een kwart van de inwoners van Waterland dat ze niet hun...