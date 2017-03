Speelgoed voor mannen vijftigste keer in Purmerend lucht in

Foto Ella Tilgenkamp Modelvliegclub Mistery in Purmerend.

PURMEREND - Een beetje lijm, wat plakband. Zo worden de modelvliegtuigjes gemaakt als ze onverhoopt kapot gaan of tegen elkaar aan vliegen. En dat kan nog wel eens gebeuren.

Door Suzanne Jekel - 5-3-2017, 23:18 (Update 5-3-2017, 23:18)

Gisteravond kwamen tientallen vliegtuigjes bijeen in sporthal De Beukenkamp in Purmerend. Modelvliegclub Mystery organiseerde het vlieg-evenement voor de vijftigste keer.

Een jaar of zeven geleden was de allereerste avond waarop leden met modelvliegtuigjes konden vliegen: binnen. Heel anders dan buiten, waar geen muren of plafonds zijn. Voorzitter Wim Brizee herinnert zich de datum niet meer exact. ,,Maar in al die jaren is er ontzettend veel veranderd’’, zegt hij. ,,De vliegtuigjes zijn lichter geworden, de accuutjes goedkoper.’’

,,Jongeren zijn het interessanter gaan vinden. Alle vliegtuigjes vliegen elektrisch, ze zijn sneller, wendbaarder. Jongelui vinden dat aantrekkelijk.’’

Jaap de Koning is een van de leden die aan het vliegen is. Twintig jaar geleden begon hij met vliegen, toen hij veertig was. Hij beweegt met zijn armen. ,,Kijk’’, zegt hij. ,,We zijn allemaal mannen met een voorliefde voor techniek. En de luchtvaart is misschien wel de ultieme vorm van techniek. We zijn bouwers. Knutselen alle vliegtuigjes zelf helemaal in elkaar.’’

En dan de hamvraag, want als vrouw val je toch wel een beetje uit de toon in de hal. De Koning lacht. ,,Mannen blijven altijd een beetje jongen. Dit is gewoon groot speelgoed voor ze’’, grinnikt hij.