Schaap bevalt van lammetjesvijfling in Warder

Foto Loek Londo Vijfling in de stal in Warder.

WARDER - De veestapel op de boerderij van de familie Oortwijn in Warder is zaterdag uitgebreid. Moeder schaap beviel van een kerngezonde vijfling.

Door Van onze verslaggever - 5-3-2017, 16:42 (Update 5-3-2017, 16:50)

,,Er waren al drie- en vierlingen geboren, maar je hebt altijd baas boven baas, dus ook in de dierenwereld’’, meldt fotograaf Loek Londo, die zijn kiek naar de krant stuurde.

Een vijfling is bij schapen niet uniek, maar wel bijzonder. Het komt in Nederland maar een paar keer per jaar voor.