Jeugdige tasjesdief aangehouden na inmenging getuige in Landsmeer

Foto: ANP XTRA/Koen van Weel

LANDSMEER - Een 53-jarige vrouw is donderdag omstreeks 18.30 uur nabij het winkelcentrum in Landsmeer beroofd van haar handtas. Door inmenging van een getuige kon een 15-jarige verdachte kort daarna worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar een mogelijk tweede verdachte.

De vrouw liep het winkelcentrum donderdagavond aan de kant van de Burgweg uit toen de 15-jarige verdachte de tas uit haar hand griste. Een 27-jarige man uit Landsmeer zag en hoorde dat er iets met de vrouw was gebeurd en rende op haar aanwijzing achter de tasjesdief aan.

De man wist de jonge verdachte nabij de Zwaansburg in te halen en vast te pakken. De jongen is daarna aan de politie overgedragen. De tas van de vrouw werd verstopt onder een auto aangetroffen. Alle spullen zaten er nog in en de vrouw heeft haar tas teruggekregen.

De politie is nog op zoek naar een mogelijk tweede verdachte.