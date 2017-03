Landsmeerse dj Thomaq (11) krijgt eigen radioshow

Foto Studio Beemster/Wim Egas Thomas Otten.

,,Ik ben heel blij dat ik een stap hoger ga’’, zegt de jonge platendraaier over zijn vaste draai-uur bij radio Beats2dance. De leerling van basisschool St. Augustinus in Landsmeer formuleert zijn zinnen rustig en weloverwogen als hij vertelt over zijn passie. ,,Mijn droom is dat ik op grote festivals mag staan. Aan één kant begrijp ik dat dat nu niet kan. Ze kunnen niet zomaar een kleine jongen laten draaien, aan de andere kant: best jammer.’’

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 4-3-2017, 10:00 (Update 4-3-2017, 10:00)

Wat zou zijn ultieme speelplek zijn?...