Politie onderzoekt dood bewoonster Marken

Foto Pieter Pereboom De Rozewerf op Marken met links de werkcontainer van de afdeling forensische opsporing van de politie.

MARKEN - De Amsterdamse politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van een bewoonster van de Rozewerf op Marken.

Door Johan Moes - 3-3-2017, 16:47 (Update 3-3-2017, 16:47)

De vrouw werd maandag levenloos aangetroffen in het water langs de Uitdammerdijk tussen Uitdam en Durgerdam, zo meldt de politie. ,,We hebben nog niet kunnen vaststellen of de vrouw vrijwillig of onvrijwillig in het water is terechtgekomen’’, zegt woordvoerder Rob van der Veen. ,,Dat willen we graag weten en onderzoek in haar woning kan daar mogelijk aanwijzingen voor opleveren.’’

Donderdag stonden bij de Rozewerf gedurende een deel van de dag politievoertuigen en voor de opgang naar de werf was een werkcontainer geplaatst van de afdeling forensische opsporing van de politie Amsterdam. Woordvoerder Van der Veen kon vrijdagmiddag nog niet zeggen of het onderzoek al resultaat heeft gehad.