Leuker leven met hulphond Hanne

foto ella tilgenkamp Margreet Westra met Hanne op haar bankje en de eigenwijze Chihuahua op schoot. Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Margreet Westra uit Purmerend is zo blij met haar hulphond Hanne, dat ze als dank meer wil doen voor de stichting die haar aan de hond hielp. Ze is druk bezig met een benefietconcert en een speciale dag om geld in te zamelen voor stichting KNGF Geleidehonden.

Door Merlin Mulderm.mulder@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 16:26 (Update 3-3-2017, 16:26)

In haar aangepaste Purmerendse woning zijn de sporen van Hanne sinds deze zomer duidelijk zichtbaar. Aan de deurkrukken hangen touwen en ook de keukenlades hebben iets weg van hondenspeeltjes, met gekleurd touw er...