Landsmeer ruimt bagger na klachten buur

LANDSMEER - De gemeente Landsmeer heeft de baggeropslag aan de Van Beekstraat weg laten halen na klachten van buurman Marten Japenga.

Door Annette Snaas - 3-3-2017, 15:51 (Update 3-3-2017, 16:09)

De buurman was woedend over de plotselinge komst van een baggeropslag naast zijn deur, anderhalve week geleden. Hij was boos dat hij niet op de hoogte was gesteld en vreesde voor verontreiniging.

Wethouder Nico van Baarsen lichtte dit weekend voor de Lokale Omroep Landsmeer toe dat de aannemer voor communicatie naar omwonenden zou zorgen. Dat is niet gebeurd. Dit was volgens Van Baarsen geen kwestie van afschuiven van de verantwoordelijkheid. Het is zo in het contract vastgelegd, zei hij, omdat het baggerwerk in heel Landsmeer in een langer tijdsbestek wordt gedaan en de aannemer precies weet wanneer welk gedeelte aan de beurt is.

Voor het storten van bagger maakt de gemeente een afspraak met een eigenaar van grond in de buurt die de slootinhoud wil opslaan. Vaak wordt het gebruikt om het land op te hogen. De bagger waar het hier om gaat, komt uit de wegsloten van de Van Beekstraat en een stukje Kanaaldijk. De blubber is volgens de gemeente niet verontreinigd.

De gemeente wil de bagger nu opslaan op een weiland achter Van Beekstraat 296. De omwonenden worden geïnformeerd. Na het weekend wordt gestart met de inrichting van het depot. In de loop van de week wordt gestart met het baggeren van de sloten langs de Van Beekstraat en Kanaaldijk.