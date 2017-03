Interieur raadhuis De Rijp is ’Marktplaats-bestendig’

Foto Ella Tilgenkamp Fred Hoek (staand) en Jaap Klaver in de raadszaal van het oude raadhuis in De Rijp.

DE RIJP - Mocht de gemeente Alkmaar ooit met het onzalige plan komen om het oude raadhuis in De Rijp te verkopen, dan kan de nieuwe eigenaar het meubilair niet zomaar even slijten aan de hoogste bieder.

Door Jacco van Oostveen - 3-3-2017, 15:41 (Update 3-3-2017, 15:52)

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed neemt het interieur van het pittoreske raadhuis op in de Toonbeeldlijst Interieurensembles. Doel van de prestigieuze lijst is het belang aantonen van de interieurs van met name monumenten en hier interesse voor opwekken. Ook wordt er een boek gemaakt, waarin...