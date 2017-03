Waterland zegt keihard nee tegen bouwen in de Purmer

Foto Ella Tilgenkamp Eerder beoogde bouwlocatie aan de Westerweg.

MONNICKENDAM - Tegen woningbouw in de groene Purmer zegt de gemeente Waterland nee, nee en nog eens nee. Ze hoopt dat die boodschap duidelijk aankomt in Purmerend, zodat die gemeente haar wens om te bouwen in dat deel van de regio definitief laat varen.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 13:54 (Update 3-3-2017, 14:16)

Het signaal kwam deze week van de Waterlandse gemeenteraad tijdens een debat over de omgevingsvisie 2030 van die gemeente. Daarin staat dat Waterland zo veel mogelijk groen moet blijven.

Een inspraakreactie op de visie van de gemeente Purmerend baart...