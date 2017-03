Tijdelijke rotonde op T-splitsing N244/N247

EDAM - Bij de T-splitsing van de provinciale wegen N244 (Alkmaar-Edam) en N247 (Amsterdam-Hoorn) bij Edam wordt een tijdelijke rotonde aangelegd.

Door Jacco van Oostveen - 3-3-2017, 11:12 (Update 3-3-2017, 11:24)

Dit gebeurt van dinsdag 7 tot en met maandag 13 maart. Beide wegen blijven bereikbaar voor het autoverkeer. De tijdelijke rotonde wordt aangelegd vanwege werkzaamheden aan de T-splitsing. Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe fietstunnel onder de N247 en de aansluiting met de zogenaamde derde ontsluitingsweg, die de N244 straks verbindt met de Dijkgraaf Poschlaan in Edam. De splitsing wordt dan een kruispunt.

Op 7, 8 en 9 maart brengt de provincie alvast asfalt aan voor de aanleg van de rotonde. Dit gebeurt tussen acht uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends. Van vrijdag 10 maart 20 uur tot en met maandag 13 maart 5 uur bouwt de provincie de T-kruising om naar de tijdelijke rotonde en worden de verkeerslichten verwijderd.

Tijdens de werkzaamheden wordt in de berm gewerkt. Nabij de werkzaamheden is de maximum snelheid verlaagd naar 50 km/u. Voor de verdubbeling van de N244 heeft de provincie extra rijstroken aangelegd en de kruisingen aangepast. Na de weekendwerkzaamheden start de renovatie van het viaduct over de Purmerringvaart-Oost, het verbreden van de N247 en wordt een tijdelijke weg aangelegd. Dit duurt tot eind april. Daarna gaat het verkeer over de tijdelijke weg rijden, zodat de fietstunnel gebouwd kan worden. Eind oktober verwijdert de provincie de tijdelijke rotonde en wordt de nieuwe kruising aangelegd.