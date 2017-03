Duitser opgepakt voor wapenbezit in Purmerend

Foto: archief ANP

PURMEREND - Een 29-jarige Duitser is donderdagavond aangehouden in Purmerend. Hij had een mogelijk vuurwapen in zijn auto.

De politie was rond 18.00 uur getipt over een auto die met hoge snelheid over de Waterlandlaan in Purmerend reed. De politie zette de auto aan de kant en controleerde de bestuurder en zijn auto. In het dashboardkasje bleek een vuurwapen te liggen. De politie hield de man aan en nam hem mee naar het politiebureau voor verhoor. Het wapen werd in beslag genomen.

Op het verblijfadres van de man vond de politie nog een wapen, een alarmpistool. Beide wapens zullen technisch worden onderzocht.

De man zit voorlopig vast.