’Fotoprotest’ tegen nieuwbouw in Volendam

Foto Ella Tilgenkamp Piet Butter maakte graag natuurfoto’s in de Lange Weeren, het groengebied tegenover zijn woning. Bekijk Fotoserie

VOLENDAM - Lange Weeren is een fraai stuk groen tussen de N247, de Zeddeweg en de westkant van Volendam. Maar niet voor lang meer, als het aan de gemeente en projectontwikkelaar Scholtens ligt. Na jaren van soebatten komt woningbouw in de Lange Weeren steeds dichterbij. Piet Butter, die vanuit zijn woning uitkijkt op het natuurgebiedje, wil met een fotoserie in deze krant laten zien dat het zonde is om waardevol groen op te offeren voor woningbouw.

Door Jacco van Oostveen - 3-3-2017, 9:41 (Update 3-3-2017, 10:00)

,,Met politiek houd ik me niet...