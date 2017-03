Clubicoon Waterlandschutters Jenneke Reijers overleden

Foto Ella Tilgenkamp Jenneke Reijers (1937-2017)

PURMEREND - Jenneke Reijers, ruim veertig jaar het gezicht van De Waterlandschutters in Purmerend, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een herseninfarct.

Door Jacco van Oostveen - 2-3-2017, 16:06 (Update 2-3-2017, 16:20)

Reijers had niets met de sport, toen ze in de jaren zeventig op een receptie werd gevraagd een handboogschietvereniging op te richten in Purmerend. Drie maanden later, op 3 december 1976, was De Waterlandschutters een feit. ,,Handboogschieten werd een beetje m’n levenswerk’’, zei ze twee jaar geleden in een interview met deze krant. Ze leidde wedstrijden in binnen- en buitenland, gaf les aan jonge boogschutters en was scheidsrechter op de Paralympische Spelen. Haar vele verdiensten voor de sport leverde haar een zilveren speld van de Nederlandse Handboog Bond op. De Fita, de internationale handboogfederatie, benoemde haar als eerste vrouw ter wereld tot ’honorary judge’.

Thuis voelde ze zich bij De Waterlandschutters, met recht ’haar’ club. ,,Alle lagen van de bevolking vind je hier terug. En iedereen zet zich, vrijwillig, even hard in.’’

De afscheidsbijeenkomst is donderdag 9 maart om 13 uur in het crematorium in Purmerend.