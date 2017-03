Aannemer geeft werkterrein kademuur Monnickendam weer vrij

MONNICKENDAM - Aannemer H. van Steenwijk, die beslag had gelegd op het werkterrein langs de kademuur aan de Haven in Monnickendam, geeft het terrein weer vrij. Dat betekent dat een andere aannemer het terrein kan betreden en het herstel van de kademuur af kan maken. Het terrein komt weer vrij omdat de gemeente twee openstaande facturen heeft voldaan.

Door Johan Moes - 2-3-2017, 16:03 (Update 2-3-2017, 16:24)

De aannemer en de gemeente Waterland liggen al een paar weken met elkaar in de clinch over het herstel van de kademuur. Nadat het werk voor de tweede keer was stilgelegd door de aannemer besloot de gemeente het contract te ontbinden en op zoek te gaan naar een ander bedrijf. Omdat de gemeente nog twee facturen niet betaald had, besloot de aannemer op zijn beurt om het retentierecht uit te oefenen. Dat betekent dat hij beslag heeft gelegd op het werkterrein, in afwachting van betaling. Daardoor kan een andere aannemer er niets uitrichten.

De gemeente meldde donderdagmiddag dat tussen haar en de aannemer ’afspraken zijn gemaakt over het opheffen van het retentierecht en leegmaken van het werkterrein’: ,,Afgesproken is dat aannemer Van Steenwijk vandaag het retentierecht opheft en de sleutels van het werkterrein overhandigt aan de gemeente. Op vrijdag 3 maart begint de aannemer met het ontruimen van het werkterrein. Maandag 6 maart levert hij dit leeg op.’’

,,Direct aansluitend hierop begint aannemersbedrijf Wagelaar met het afvoeren van de resterende grond, het aanvullen van de huidige bouwkuip en het tijdelijk dichtstraten van het werkterrein’’, aldus de gemeente. ,,Hiermee wordt gegarandeerd dat het terrein uiterlijk 31 maart weer volledig toegankelijk is en de terrassen kunnen worden geplaatst. Na het zomerseizoen worden de werkzaamheden hervat.’’