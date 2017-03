Noodkreet Volendam 80 om veilige zebrapaden

Foto Wim Egas Het zebrapad aan de Julianaweg waarop eind februari iemand werd aangereden.

VOLENDAM - Oppositiepartij Volendam 80 vindt dat het college eindelijk eens in actie moet komen om de oversteekplaatsen in de gemeente veiliger te maken.

Door Jacco van Oostveen - 2-3-2017, 15:40 (Update 2-3-2017, 15:58)

De afgelopen weken zijn twee personen aangereden op zebrapaden in Volendam. Eén persoon kwam daarbij om het leven.

Beide aanrijdingen kunnen volgens Volendam 80 niet direct in verband worden gebracht met de inrichting van de weg, maar de partij vindt dat ’er echt iets valt te verbeteren op de diverse onveilige zebrapaden, met name in de kern Volendam’. De grootste oppositiepartij vindt dat er na het indienen van hun breed gedragen motie in juli 2016 voor veilige oversteekplaatsen door middel van led-verlichting ’nog altijd niks is verbeterd’. ,,Is er al contact geweest met het bedrijf Traffic Care, dat gespecialiseerd is in led-verlichting bij oversteekplaatsen?’’, is één van de vragen voor verkeerswethouder Wim Runderkamp. Bij ’Zebra-Safe’, een uitvinding van Traffic Care, beginnen lichtjes in de weg te knipperen als er voetgangers of fietsers oversteken of dat gaan doen.

De gemeente deed het afgelopen jaar wel al een proef met ledlampjes in de weg bij zebrapaden, maar volgens Volendam 80 doen die lichtjes het vaker niet dan wel. Volendam 80 wil weten waarom de proef nooit is geëvalueerd en waarom er niet is gekozen voor een verbeterde variant (Zebra-Safe). Ook vraagt de partij zich af wanneer de ’black spot’ bij snackbar Roma aan de Julianaweg - de plek van de dodelijke aanrijding - wordt aangepakt.