Wethouder: ’Hopelijk deze week oplossing kademuur Monnickendam’

Foto Ella Tilgenkamp Het werkterrein aan de Haven in de Monnickendamse binnenstad. Aannemer H. van Steenwijk heeft beslag gelegd op het gebied.

MONNICKENDAM - Wethouder Laura Bromet van Waterland heeft goede hoop dat het werkterrein aan de kademuur langs de Haven in Monnickendam nog deze week weer toegankelijk wordt waarna het straatbeeld weer enigszins toonbaar de lente in kan. Op het terrein is vorige week beslag gelegd door aannemer H. van Steenwijk zodat er niemand meer op kan.

Door Johan Moes - 1-3-2017, 19:48 (Update 1-3-2017, 20:21)

De gemeente en de aannemer liggen met elkaar in de clinch over het verloop van de klus, waarbij de kademuur wordt hersteld. Nadat het werk voor...