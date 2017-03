Wijken in Beemster verbonden door een ’zwevende’ brug

Illustraties PolyLester De nieuwe Beemsterbrug in het donker. Bekijk Fotoserie

ZUIDOOSTBEEMSTER - Twee woonwijken in nieuwbouwplan De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster worden in de toekomst met elkaar verbonden door een bijzondere brug. De brug, een heldere en elegante boog die twee oevers verbindt, komt op subtiele wijze los van het maaiveld, waardoor hij lijkt te zweven tussen de woningen.

Door Debbie de Vries - 1-3-2017, 16:51 (Update 1-3-2017, 17:28)

De Beemsterbrug is zo ontworpen dat het een oriëntatiepunt in de woonwijk is en het tegelijk mooie zichten en vergezichten biedt. De brug staat in het verlengde van een straat, waardoor deze van afstand binnenin de woonwijk zichtbaar is.

Tussen de twee woongebieden ligt een groenstrook met water. De twee woongebieden worden met elkaar verbonden door de langzaam verkeersbrug tussen het Appels en perenpad en de Goudreinetstraat. De brug vormt de centrale plek en de locatie kan hierdoor worden gezien als ontmoetingsplaats.

Het ontwerp van de nieuwe brug.

Ontwerpstudio PolyLester uit Amsterdam heeft de brug ontworpen. PolyLester ging voor het ontwerp van de brug op zoek naar een vorm die duidelijk aansluit bij het nieuwe woongebied en tegelijk functioneert als een baken in de omgeving. Bij het ontwerpen van de brug keek men nadrukkelijk naar de gebruikte materialen in nieuwe woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de zichtlijnen.

Een jury koos het ontwerp, omdat het goed aansluit op de nieuwe bebouwing en past binnen het Unesco werelderfgoed. De jury bestond uit afgevaardigden van De Beemster Compagnie, de gemeente Beemster, BPD Ontwikkeling en bewoners van het Appels en perenpad, Goudreinetstraat en het IJsboutpad.

Op basis van een longlist werden drie kunstenaars geselecteerd om een schetsontwerp te maken.

Er was zowel bij de bewoners als bij de kunstcommissie een meerderheid voor het ontwerp van PolyLester.