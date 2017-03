Show vol herinneringen aan NKT

foto ella tilgenkamp De handafdrukken in de school herinneren aan oud-leerlingen. Al komen er jaarlijks stiekem afdrukken bij, vertellen Astrid Honing en Jeroen Man. Bekijk Fotoserie

Een bijzondere en emotionele productie. Omdat het NKT kindertheater in Purmerend 25 jaar bestaat, bedacht artistiek leider Jeroen Man een speciale reünievoorstelling.

Door Redactie Dagblad Waterland - 1-3-2017, 16:17 (Update 1-3-2017, 16:17)

Behalve kinderen die nu op de theaterschool zitten, vroeg Man ook meerdere oud-leerlingen om mee te spelen. ,,Iedereen was direct enthousiast. Ook oud-leerlingen die nu in grote voorstellingen te zien zijn, wilden graag meewerken. Dat ontroerde mij wel, want zij hebben het al ontzettend druk maar komen allemaal langs.’’

De voorstelling is op 5 en 6 maart in De Purmaryn te...