Bouw appartementen gemeentehuis Marken van start

MARKEN - Projectontwikkelaar GeenFields TAD begint komende vrijdag met de verbouwing van het voormalige gemeentehuis op Marken tot vijf appartementen voor starters.

Door Johan Moes - 1-3-2017, 12:52 (Update 1-3-2017, 12:52)

Dat feit wordt door de gemeente Waterland aangegrepen om de nieuwe gemeentevlag te onthullen. Die wordt vrijdag om 10.30 uur gehesen door wethouder Jean van der Hoeven van Waterland op het kenmerkende balkonnetje van het raadhuis.

Het gebouw stamt uit 1967 en raakte zijn functie kwijt toen Marken in 1991 opging in de fusiegemeente Waterland. GreenFields TAD kocht het in 2016 en kreeg van de gemeente toestemming om er appartementen in te realiseren.

De appartementen worden gerealiseerd binnen het bestaande pand, zegt Cornelis Mooij van GreenFields. ,,De buitenzijde wijzigt niet, op een nieuw gevelkozijn en een dakkapel na. Het kenmerkende glas-in-loodraam aan de achterzijde blijft volledig in takt en heeft een beschermde status. Ook het gebruik van het balkon met Koningsdag is een traditie die een koper in de toekomst moet respecteren.’’ De eigenaar van de woning met het bordes krijgt de plicht om op bepaalde (feest)dagen de vlag op het balkon uit te hangen.

Er komen twee appartementen op de begane grond, twee op de eerste verdieping en één op de tweede. Ze variëren in prijs vanaf 155.500 tot 196.500 euro. De verbouwing wordt uitgevoerd door Braak Bouw uit Westbeemster. Volkert Makelaardij uit Purmerend verzorgt de verkoop. Inmiddels zijn twee appartementen verkocht.