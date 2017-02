Oud Edam stemt tegen bebouwing Diaconietuin

Foto Mitchell Burger In een bomvolle protestantse kerk in Edam werd gestemd over het bouwplan voor de Diaconietuin.

EDAM - Het scheelde niet veel of de ledenvergadering van historische vereniging Oud Edam in De Swaen van dinsdagvanavond werd opgeschort. Vooraf werd bekend dat de protestantse kerk wegens veiligheidsredenen plaats bood aan maximaal 150 mensen; een aantal dat bijna werd overschreden. Aan het begin van de vergadering, waarin gestemd wordt over het wel of niet bebouwen van de Diaconietuin, waren slechts enkele zitplaatsen nog beschikbaar.

Door Mitchell Burger - 1-3-2017, 0:03 (Update 1-3-2017, 0:03)

,,Ik stem tegen de bebouwing van de tuin’’, vertelt de Edamse Stella van der Kruk voorafgaand aan de vergadering. ,,Het is mooi dat er nog een stukje groen is in Edam en dat moet zo blijven.’’

Hoewel architect Tjeerd Dijkstra zijn bouwplannen voor zes woningen en andere voorzieningen nog deelt, wordt al snel duidelijk dat veel leden de mening van Van der Kruk delen. Aan het eind van de avond zijn er 226 stemmen geteld, inclusief 86 volmachten. Hieruit blijkt dat maar liefst 173 leden tegen het bebouwen van de Diaconietuin stemmen.

Voorzitter Wim van den Essenburg is tevreden over het verloop van de vergadering. ,,We hebben vanavond de vereniging gezien in optima forma.’’ Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering wordt bepaald wat er verder gebeurt met de Diaconietuin.