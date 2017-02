Nieuw mountainbikeparcours is vleugje Spanje in Het Twiske

Foto Ella Tilgenkamp Alex Schuttert (bovenop de heuvel met fiets) en zijn zoon Wout laten zien waarvoor het nieuwe parcours bedoeld is. Marc Kooijman kijkt toe.

LANDSMEER/OOSTZAAN - Mountainbikers kunnen een vleugje Spanje beleven in recreatiegebied Het Twiske in Landsmeer en Oostzaan. Het gaat om het nieuwe stenen parcours. ,,Hiermee bootsen we de rotsige paden van Spanje en Frankrijk na’’, zegt voorzitter Alex Schuttert van MTB Twiske.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 28-2-2017, 21:25 (Update 28-2-2017, 21:25)

Dat zoon Wout Schuttert (14) zo’n fanatieke mountainbiker is, is de reden dat Alex voorzitter is geworden, vertelt de Oostzaner met een lach. De mountainbikeclub MTB Twiske is vorig jaar opgericht. De snelgroeiende vereniging telt 120 leden, jong en oud. ,,Het...