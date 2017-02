Ondernemers aan Haven Monnickendam willen schade claimen

Foto Ella Tilgenkamp Het werkterrein aan de Haven in de Monnickendamse binnenstad. Aannemer H. van Steenwijk heeft beslag gelegd op het gebied.

MONNICKENDAM - De gemeente onderzoekt of ondernemers aan de Haven in Monnickendam de schade die zij lijden door de debacle met de kademuur bij de gemeente kunnen claimen. Een aantal ondernemers zegt dat ze afgelopen winter inkomsten zijn misgelopen. Ook zeggen sommigen dat door trillingen schade is ontstaan aan gebouwen.

Door Johan Moes - 28-2-2017, 16:57 (Update 28-2-2017, 17:06)

Dat blijkt uit een verslag van gesprekken tussen de gemeente en een aantal ondernemers. In die gesprekken hebben ondernemers gevraagd of de schade door gederfde inkomsten bij de gemeente kan worden geclaimd,...