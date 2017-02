PvdA wil betere regels voor Airbnb

PURMEREND - De fractie van de PvdA in Purmerend wil dat er regels komen voor het verhuren van woningen via de site Airbnb. Particulieren kunnen daarop hun huis als vakantieverblijf aanbieden. In Purmerend gebeurt dat door een kleine twintig inwoners.

Door Robert Jan van der Woud - 28-2-2017, 16:50 (Update 28-2-2017, 16:50)

Met name in de grote steden neemt de verhuur van woonhuizen, appartementen en kamers een vlucht. ,,Vooral door de grote vraag naar overnachtingsplekken voor toeristen in Amsterdam treedt er een waterbed-effect op naar de aantrekkelijkheid van Purmerend voor toeristen’’, aldus raadslid Hans...